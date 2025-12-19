《駐京專電》宣昌能出席G20財政和央行副手會：願一同加強宏觀政策協調，促進全球經濟增長

二十國集團（G20）輪值主席國美國15日至16日在華盛頓特區召開任期內首次G20財政和央行副手會議。人行副行長宣昌能出席會議並發言，指中方堅定支持多邊主義，願與各方一道更好發揮G20財金渠道作用，加強宏觀政策協調，促進全球經濟增長。



*中方積極落實《G20跨境支付路線圖》*



宣昌能表示，關稅無法有效解決全球失衡，逆差國應加快國內政策調整，實現全球再平衡。中方支持通過監管現代化改善營商環境，但不應削弱巴塞爾協議III等重要金融監管標準。中方積極落實《G20跨境支付路線圖》，在符合國際反洗錢標準的基礎上，推動快速支付系統互聯互通，提高跨境支付效率，降低交易成本。中方願與各方分享在普及國民金融教育、開展反詐宣傳方面的成功經驗。



*中方將進進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放*



宣昌能並重點介紹了「十五五」規劃建議內容和中央經濟工作會議精神，稱未來中方將進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放。同時，中方將堅持內需主導，建設強大國內市場，釋放服務消費潛力。中國人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境。







《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》