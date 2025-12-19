《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱持續深化資本市場投融資綜合改革

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：持續深化資本市場投融資綜合改革

中證監12月18日消息，中證監主席、中國資本市場學會會長吳清當日出席中國資本市場學會學術委員會成立會議暨第一屆第一次全體委員會議，並主持召開資本市場「十五五」規劃專家座談會。吳清表示，中證監將深入學習貫徹黨的二十屆四中全會和中央經濟工作會議精神，扎實推進資本市場「十五五」規劃編制和實施，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，穩步擴大制度型高水平對外開放，持續提高資本市場制度包容性吸引力，更好服務經濟高質量發展和中國式現代化大局。



海南自貿港封關首日，3艘國際船舶落戶「中國洋浦港」

12月18日上午，海南國際船舶登記管理局政務大廳，「德浮1200」輪船東代表從海南國際船舶登記管理局局長蔡映紅手中接過頒發的船舶所有權證書，這標誌著「德浮1200」輪成為海南自貿港全島封關後首艘落戶「中國洋浦港」的國際船舶。12月18日，海南自貿港啟動全島封關。當天與「德浮1200」輪一同落戶的，還包括「華順油698」輪、「弘錦碩」輪兩艘大型國際船舶。



2026大資管鼎「新」：投研與服務能力比拼升級

2025年臨近收官，大資管行業年度發展脈絡愈發清晰。隨著總規模的穩健增長，行業正在從「規模競賽」向「能力比拼」轉型。當居民財富配置需求愈發多元、淨值化轉型全面落地之際，2025年的大資管行業正告別草莽時代，邁入以專業論英雄的新階段。





《上海證券報》



歷史性時刻！海南自貿港正式啟動全島封關

南海之濱，以更加開放的姿態向世界作答。2025年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關，中國對外開放迎來具有里程碑意義的標誌性舉措。即日起，海南全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施悉數啟用，標誌著3萬多平方公里的海南島，正式成為海關監管特殊區域，「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」的新篇章就此開啟。



中國資本市場學會第一屆學術委員會成立

積極發展股權、債券等直接融資，資本市場制度包容性吸引力持續提升

「提高資本市場制度包容性、適應性」是「十五五」規劃建議對資本市場作出的重要部署。中央經濟工作會議要求「持續深化資本市場投融資綜合改革」。在業內人士看來，要健全投資和融資相協調的資本市場功能，必須進一步全面深化資本市場改革，持續提高資本市場制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，從而更大力度支持科技創新、更好滿足投資者多元化財富管理需求、更加精準高效加強監管和防控風險。





《證券時報》



吳清出席中國資本市場學會學術委員會成立會議

海南自貿港正式啟動全島封關

如何推動投資止跌回穩？

投資是拉動經濟增長的「三駕馬車」之一，既是擴大內需的關鍵抓手，也是穩增長、惠民生、利長遠的重要支撐。日前召開的中央經濟工作會議明確提出「推動投資止跌回穩」，既是對當前經濟形勢的深刻把握，直面老問題、新挑戰，也傳遞出穩增長、促轉型的堅定決心。