理財秘笈
AH股新聞

19/12/2025 17:09

《鍾之日記》消費股落鑊，恒指三連漲

摘要
▷ 恒指12月19日三連漲，主板成交2212億港元
▷ 海南自貿港全島封關，啟用8口岸及10監管設施
▷ 中國中免中標上海機場免稅項目，股價升6.9%

　　12月19日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美股隔晚三大指數回穩收升，港股早段亦跟隨上揚，A股反彈、一度重回3900關，港股午後升幅擴大，零售消費股落鑊炒作，恒指全日收報25690，升192點或0.8%，三連漲共約1.8%，主板成交近2212億元。但總結全周恒指仍跌286點或1.1%，連跌兩周。

*滬綜指連揚三日，本周微升0.03%*

　　滬綜指延續反彈走勢，今日盤中一度站上3902點，可惜未能守穩，最終收升0.36%報3890.45點，指數連揚三日，本周微升0.03%；深成指全日升0.66%，創業板指亦升0.49%。滬深兩市成交額1.73萬億元人民幣，較上一個交易日增量704億元人民幣或4.3%。

　　從板塊來看，海南自貿概念午後快速拉升，大消費板塊全天走強，零售連鎖、乳業股領漲。海南自由貿易港全島正式封關。海南全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施悉數啟用，標誌著3萬多平方公里的海南島，正式成為海關監管特殊區域，在島內可享受零關稅等優惠政策。下跌方面，國產半導體板塊下挫，據悉美國政府已啟動一項審查，可能促成英偉達人工智能芯片出貨至中國，兌現總統特朗普的承諾。

　　回顧一周，內地11月「三頭馬車」數據均差過預期。其中，反映消費市道的11月零售銷售總額僅增長1.3%，創下2022年12月以來新低。上周中央經濟會議已經將擴大內需定位明年經濟工作的首要任務，商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，指導地方部門和金融機構加強協同，形成提振和擴大消費的更大工作合力。

　　另外，繼摩爾線程(滬:688795)後，「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)17日在科創板首掛，當日股價狂飆近7倍，一籤（500股）最多獲利逾39萬元人民幣，超越摩爾成為A股「最賺錢新股」。不過兩隻A股新貴近日表現回落，摩爾線程今日收跌5.9%，沐曦股份挫逾9%。

*海南自貿港封關利好，中國中免收漲6.9%*

　　中國中免(01880)獲瑞銀上調目標價，今日股價造好，港股盤中高見72.4元，收報70.7元，升約6.9%；A股(滬:601888)亦漲8.3%。

　　海南自貿港昨日起正式啟動全島封關。海南免稅是中免的核心收入來源，瑞銀發表研究報告指，海南新離島免稅政策改善了中免前景，將擴大公司免稅品類及客戶群，包括跨境旅客和海南居民。從明年1月開始，離島的海南居民將有資格在2026年全年購買免稅商品，年度配額為10萬元人民幣，該行預期這一政策變化可能會重振代購市場。
　
　　瑞銀將明年至2027年海南免稅銷售預測分別上調21%和36%，預計公司明年及2027純利可分別增長34%和21%。該行將中免H股目標價由71.2元上調27%至90.73元，維持「買入」評級；中免A股目標同樣升27%至99.59元人民幣，評級由「中性」上調至「買入」。

　　另外，中免較早前宣布中標上海機場集團浦東、虹橋國際機場進出境免稅店項目。集團指，中免集團出資1.02億元人民幣與上海機場共同投資設立免稅合資公司，其中中免集團持股51%，上海機場持股49%。免稅合資公司將作為載體經營有關進出境免稅店。如項目順利實施，將對集團未來經營業績發展產生積極影響。中金點評指出，合資經營有助於利益綁定和共同做大蛋糕。

*騰訊漲1.5%，旗下拳頭公司將改造《英雄聯盟》*

　　騰訊(00700)旗下海外遊戲商拳頭公司(Riot Games)，據報正在對其旗艦遊戲《英雄聯盟》(League of Legends，LoL)進行重大改造。《彭博》引述5位拳頭公司現任和前任員工透露，即將推出內部代號為「League Next」的版本，將會是LoL史上規模最大的更新，計劃於2027年發布。騰訊今日收升1.5%，報614元。

　　報道指，新版《英雄聯盟》的視覺美學，包括角色、使用者介面以及戰鬥場景將重新設計，以吸引更多新玩家。開發人員也正改進技術底層架構，以便更容易推出更新。報道還提到拳頭公司亦宣布進行內部員工重組。

　　消息公布後，拳頭公司發布了一段影片，遊戲設計師確認2027年推出「League Next」大型更新計劃，更新內容包括遊戲啟動器和遊戲玩法的改革，但他強調有關更新並非推出《英雄聯盟2》。

　　《英雄聯盟》自2009年推出以來深受廣大玩家喜愛，至2015年7月為止超過1億名玩家每個月至少玩一次《英雄聯盟》。遊戲發行商拳頭公司在2011年2月獲騰訊收購，騰訊隨後發行了以《英雄聯盟》玩法為核心的手遊《傳說對決》以及《王者榮耀》。雖然《英雄聯盟》仍然為時下熱門遊戲，其世界錦標賽總決賽曾吸引673萬人同時觀看，但報道指出，目前《英雄聯盟》玩家基數已有下滑，收入亦低於同系另一款遊戲《特戰英豪》。

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

