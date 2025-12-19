  • 會員
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2025 10:14

《Ａ股焦點》海天味業A升近1%，擬派逾17億特別分紅，未來三年分紅比例不低於八成

　　海天味業(03288)(滬:603288)昨晚發布公告稱，擬實施2025年特別分紅，向全體股東每10股派發現金紅利3元（人民幣．下同）（含稅），合計擬派發現金紅利17.54億元（含稅）。另外，海天味業表示，2025-2027年度，海天味業每年度現金分紅總額佔當年歸屬於母公司股東淨利潤的比例不低於80%，不含特別分紅（如有）。

　　海天味業A股今早高開高走，現升0.78%，報37.3元人民幣。

　　海天味業表示，2025年公司整體保持了較好的發展態勢和較強的競爭力，又恰逢全球最大的調味品生產基地--海天高明園區投產20周年且獲評「世界燈塔工廠」，經董事會審議，擬實施一次特別分紅。

　　在此之前，海天味業已於9月份完成了2025年A股半年度分紅，向A股全體股東每10股派發現金紅利2.6元（含稅），合計派發現金紅利15.19億元（含稅）。

　　待此次特別分紅完成，海天味業將合計分紅32.73億元（含稅），約佔2025年前三季度歸母淨利潤的61.50%。

　　Choice數據顯示，自2014年上市以來，海天味業每年都堅持現金分紅，且多年現金股利支付率都在60%以上。
《經濟通通訊社19日專訊》

《經濟通通訊社19日專訊》

