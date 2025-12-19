《Ａ股焦點》南都電源挫近10%，籌劃控制權變更事項終止，推進僅一周

籌劃控制權變更事項僅一周時間，南都電源(深:300068)昨晚披露公告稱，終止籌劃控制權變更事項。



南都電源今日復牌，現挫9.79%，報16.58元（人民幣．下同）。



南都電源表示，公司控股股東與交易對方就控制權變更事項進行了充分探討，但由於涉及事項較多，核心條款未達成共識，決定終止本次控制權變更事項。終止籌劃不會對公司經營業績和財務狀況產生重大不利影響。



南都電源12月11日晚間公告，公司控股股東杭州南都電源有限公司、上海益都實業有限公司、上海南都集團有限公司正在籌劃公司控制權變更相關事宜，該事項可能導致公司控股股東及實際控制人發生變更。



值得一提的是，12月11日，南都電源股票大漲，盤中一度漲超14%，至收盤漲8.69%報18.38元。



資料顯示，南都電源專業從事通信電源、綠色環保儲能應用產品研究、開發、製造和銷售，主要產品有AGM電池和膠體電池。公司於2010年4月登陸深交所創業板。2024年，南都電源創下有史以來最大年度虧損，歸母淨利潤為-14.97億元，同比下降4260.62%；扣非歸母淨利潤為-17.34億元，同比下降3965.12%。

《經濟通通訊社19日專訊》