照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2025 09:12

【內房困局】大摩提3政策方向，助樓市止跌回穩

　　摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日在北京出席《財經》年會時稱，若房地產未能止跌回穩，進入新穩態，僅靠先進製造業與科技自強，難以打破低物價循環及消費疲軟等困境。針對如何推動房地產止跌回穩，他提出「收庫存、保主體、貼按揭」三大政策方向，其中包括建議為購房人士「減負」，為按揭貸款提供1厘或以上補貼利息。

　　邢自強表示，內地房地產調整已進入第5年，而國際上同類調整通常需7年左右進入新穩態，通過精準政策干預可縮短這一周期。在「收庫存」方面，他建議聚焦5年內人口淨流入、租金回報率穩健的一二線重點城市，選擇性收儲庫存房源並改造為保障性住房或商品房。

　　「保主體」方面，邢自強認為，內地的銀行業體系穩健，雖未出現美歐式金融危機，但房地產下行的影響已廣泛傳導至上下游供應商、地方政府、購房人士及中產階級財富，若任由調整持續兩三年，將嚴重衝擊社會信心。「追責與保主體並非非黑即白，可雙管齊下，在追究相關企業管理層不當行為責任的同時，通過針對性救助穩定市場主體，避免風險進一步擴散。」

　　他又稱，「貼按揭」則聚焦為置業人士減負，建議由財政或準財政手段，在大城市對按揭貸款進行1厘或以上的貼息。這將推動部分城市租金回報率逐步接近按揭利率，從根本上改變居民購房預期，激發合理住房需求。
《經濟通通訊社19日專訊》

