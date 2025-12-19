  • 會員
大國博弈
AH股新聞

19/12/2025 11:41

【ＡＩ】字節跳動據報正推進與vivo等多家廠商開展AI手機合作

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 字節跳動與vivo、聯想、傳音推進AI手機合作
▷ vivo員工證實合作細節討論中，OPPO拒絕合作
▷ 字節跳動否認自研手機，官方合作廠商僅中興

　　繼與中興通訊(00763)(深:000063)合作的「豆包AI手機」後，據《界面新聞》今日報道，字節跳動正推進與vivo、聯想、傳音等硬件廠商開展AI手機的合作，為其設備預裝AIGC插件，從而獲得用戶入口，扭轉當前AI在執行層面的被動局面。多位vivo員工證實，vivo與字節跳動已經確認合作，雙方正在討論具體合作細節。

　　報道指，vivo曾謀求與騰訊(00700)在AI大模型的深度合作，後因遲遲找不到合適的商業化落地方式導致雙方不能達成一致，其中一點便是Token成本帶來的問題。另一方面，因為AI業務進度不及預期，使得vivo有動力去考慮和字節跳動等廠商的合作。字節跳動也曾與OPPO溝通相關合作，但遭到後者的拒絕。

*知情人士：字節跳動戰略是創造新的流量變現路*

　　知情人士透露，字節跳動的戰略並非是為業務增長，而是創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益中。雙方討論的合作模式包括不收取定制化開發費或Token銷售分成，以及給手機廠商二次流量的分成收益等，目前方案討論都還在初期。

　　上述知情人士表示，字節跳動的想法是針對2000元人民幣以上的中端機型進行「投量」，先與手機廠商發布新機，後續再通過OTA（系統升級）覆蓋至其他機型，等規模達到1.5-2億量以後再與其他互聯網廠商「掰手腕」。他認為目前字節跳動的優勢渠道主要是在海外，而AI手機投放大概率也會放在海外。

　　據另一位知情人士透露，字節跳動內部十分重視AI手機項目，系統部門和標註部門各自超過500人。

　　此前字節跳動在回應媒體時曾表示，豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並強調字節跳動沒有自己開發手機的計劃，官方披露的手機合作廠商只有中興手機。隨後魅族科技向字節跳動旗下「豆包」團隊發出合作邀約，並明確表達「期待有機會深入合作，創造更好用的AI手機」。
《經濟通通訊社19日專訊》

