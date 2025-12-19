【大國博弈】TikTok美國業務將售予合資公司，中國外交部：中方TikTok問題立場一貫

據《路透》等外媒報道，TikTok首席執行官周受資當地時間18日發出內部信稱，字節跳動、TikTok已與三家投資者簽署協議，將美國業務出售給一家由美國投資人控制的合資企業，交易預計於1月22日完成。該合資公司名稱將為「TikTok美國數據安全合資有限責任公司(TikTok USDS Joint Venture LLC)」。



關於中方是否批准該協議，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的外交部例行記者會上回應稱，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問。中方在TikTok問題上的立場是一貫明確的」。



中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼曾在9月就TikTok問題表示，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。



郭嘉昆亦曾在9月回應TikTok問題時指出，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

