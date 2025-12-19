《中國監管》網信辦會同中證監依法處置17個炮製謠言、非法薦股帳號

國家網信辦近期會同證監會依法處置一批炮製謠言、非法薦股的帳號，並披露部分典型案例。



據內媒統計，涉及17個帳號，分別是微信公眾號「八姐無敵」、「投行那些事兒」、「財報風雲」、「偉海精英」、「大力如山」、「中證金鎔」、「熱點牛股王」，新浪微博帳號「投行小兵」、「天津股俠」，百度百家號「財經周末老師」、「小宋老師說財經」、「財經孝老師」、「龍哥霸氣的老巢」，抖音帳號「愛在深秋-鄭老師」、「老實人老王」、「晴天(超短裙戰法)」及快手帳號「五年萬倍收益」等。



這些帳號存在編造虛假IPO政策、股指期貨信息、金融機構小道消息，歪曲解讀涉企公開信息、詆毀企業聲譽，AI批量生成虛假內容、攻擊監管政策，隨意預測股價、蹭炒股市熱點及非法薦股等違規行為，干擾投資者決策。相關帳號已被依法依約予以處置或關閉。



網信辦指出，資本市場具有很強的信息敏感性，編造、傳播資本市場虛假信息以及其他違法違規言論，擾亂信息傳播秩序，影響市場穩定運行，將受到法律懲處。網信部門和證券監管部門提醒廣大網民，樹立正確投資理念，增強風險防範意識，加強金融信息辨別，不造謠、不傳謠、不信謠，共同營造清朗的網絡空間。

《經濟通通訊社19日專訊》