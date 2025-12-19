  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2025 17:53

《中國監管》網信辦會同中證監依法處置17個炮製謠言、非法薦股帳號

　　國家網信辦近期會同證監會依法處置一批炮製謠言、非法薦股的帳號，並披露部分典型案例。

　　據內媒統計，涉及17個帳號，分別是微信公眾號「八姐無敵」、「投行那些事兒」、「財報風雲」、「偉海精英」、「大力如山」、「中證金鎔」、「熱點牛股王」，新浪微博帳號「投行小兵」、「天津股俠」，百度百家號「財經周末老師」、「小宋老師說財經」、「財經孝老師」、「龍哥霸氣的老巢」，抖音帳號「愛在深秋-鄭老師」、「老實人老王」、「晴天(超短裙戰法)」及快手帳號「五年萬倍收益」等。

　　這些帳號存在編造虛假IPO政策、股指期貨信息、金融機構小道消息，歪曲解讀涉企公開信息、詆毀企業聲譽，AI批量生成虛假內容、攻擊監管政策，隨意預測股價、蹭炒股市熱點及非法薦股等違規行為，干擾投資者決策。相關帳號已被依法依約予以處置或關閉。

　　網信辦指出，資本市場具有很強的信息敏感性，編造、傳播資本市場虛假信息以及其他違法違規言論，擾亂信息傳播秩序，影響市場穩定運行，將受到法律懲處。網信部門和證券監管部門提醒廣大網民，樹立正確投資理念，增強風險防範意識，加強金融信息辨別，不造謠、不傳謠、不信謠，共同營造清朗的網絡空間。
《經濟通通訊社19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰19/12/2025 17:58  《神州債市》１１月外資減持１２００億元中國銀行間債券，連續…

下一篇新聞︰19/12/2025 17:39  【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

其他
More

19/12/2025 18:03  《中印關係》中國商務部：已就印度信息通訊產品關稅及光伏補貼…

19/12/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區