19/12/2025 09:32

《Ａ股行情》滬綜指高開0.05%，明年初降準預期有所升溫

　　滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.05%，報3878.23點，深成指高開0.48%，創業板指高開0.89%。《上海證券報》報道，對於12月18日人行時隔近三個月重啟14天期逆回購操作並同步開展7天期逆回購，業內人士認為此舉旨在應對跨年資金需求，通過期限結構靈活調整熨平短期波動，釋放貨幣政策靈活適度、精準調控的訊號。在多種流動性工具的協同作用下，市場對明年初降準的預期也有所升溫。

　　在未來貨幣政策的實施上，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，結合當前經濟金融運行態勢和貨幣政策取向，不排除人行在2026年1月宣布實施新一輪降準的可能，降準幅度或為0.5個百分點，預計可向市場釋放約1萬億元（人民幣．下同）長期流動性。此舉既有助於支持明年初的銀行信貸投放節奏，也可兼顧春節前後的流動性安排。

　　今日人行進行562億元7天期逆回購，並進行1000億元14天期逆回購。公開市場今日有1205億元逆回購到期，即今日淨投放357億元。人行本周共進行6575億元逆回購，對沖本周逆回購到期量6685億元，即人行全周收水110億元。

　　中美貿易方面，美國十多位眾議院民主黨人提出法案，意圖禁止向中國出售最先進的美國人工智能芯片，包括英偉達(US.NVDA)的H200芯片。A股半導體盤初走高。
《經濟通通訊社19日專訊》

