《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.59%，距3900一步之遙

滬深股市震盪走強，午間收盤滬指升0.59%報3899.31點，距離3900點僅一步之遙，深成指也升0.93%，創業板漲0.99%。滬深兩市超4400股飄紅，上午半天成交10882億元(人民幣．下同)，較上個交易日增421億元或4%。



大消費板塊再度爆發，零售、乳業等方向領漲，東百集團(滬:600693)、莊園牧場(深:002910)等多股漲停。近日，商務部辦公廳、財政部辦公廳印發《關於做好消費新業態新模式新場景試點有關工作的通知》，在北京等50個城市開展消費新業態新模式新場景試點（以下簡稱「三新」試點）。商務部會同財政部17日召開「三新」試點工作部署推進會，強調各試點城市要進一步完善實施方案，建立健全工作推進和保障機制，抓緊出台試點資金（項目）管理辦法，精心篩選支持項目，加強宣傳引導，引導社會各界積極參與。



另外，智能駕駛概念反覆活躍，浙江世寶(深:002703)四連漲停。工信部早前公布中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，長安汽車與北汽極狐成為首批獲准企業，其獲批車型將分別在重慶指定擁堵路段和北京指定高速路段開展上路試點。這標誌著中國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業化應用的關鍵一步。

《經濟通通訊社19日專訊》