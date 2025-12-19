《Ａ股行情》滬綜指收升0.36%，三千九未企穩，本周微升0.03%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬綜指延續反彈走勢，今日盤中一度站上3902點，可惜未能守穩，最終收升0.36%報3890.45點，指數連揚三日，本周微升0.03%；深成指全日升0.66%，創業板指亦升0.49%。滬深兩市成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量704億元或4.3%。



從板塊來看，海南自貿概念午後快速拉升，海南海藥(深:000566)、海汽集團(滬:603069)雙雙漲停。大消費板塊全天走強，零售連鎖、乳業方向領漲。海南自由貿易港全島正式封關。海南全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施悉數啟用，標誌著3萬多平方公里的海南島，正式成為海關監管特殊區域，在島內可享受零關稅等優惠政策。下跌方面，國產半導體板塊下挫，據悉美國政府已啟動一項審查，可能促成英偉達人工智能芯片出貨至中國，兌現總統特朗普的承諾。



回顧一周，內地11月經濟數據出爐，「三頭馬車」均差過預期。其中，反映消費市道的11月零售銷售總額僅增長1.3%，創下2022年12月以來新低。上周中央經濟會議已經將擴大內需定位明年經濟工作的首要任務，商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，指導地方部門和金融機構加強協同，形成提振和擴大消費的更大工作合力。



另外，繼摩爾線程(滬:688795)後，「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)17日在科創板首掛，當日股價狂飆近7倍，一籤（500股）最多獲利逾39萬元，超越摩爾成為A股「最賺錢新股」。不過兩隻A股新貴近日表現回落，摩爾線程今日收跌5.9%，沐曦股份挫逾9%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4568.18 +0.34 上證指數 3890.45 +0.36 7380.66 深證成指 13140.21 +0.66 9878.49 創業板指 3122.24 +0.49 科創50 1308.59 +0.20 B股指數 244.15 +0.39 1.36 深證B指 1260.84 +0.39 0.60

《經濟通通訊社19日專訊》