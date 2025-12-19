《Ａ股行情》滬綜指收升0.36%，三千九未企穩，本周微升0.03%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滬深兩市成交額1.73萬億元，日增704億元
▷ 海南自貿概念股海南海藥、海汽集團漲停
滬綜指延續反彈走勢，今日盤中一度站上3902點，可惜未能守穩，最終收升0.36%報3890.45點，指數連揚三日，本周微升0.03%；深成指全日升0.66%，創業板指亦升0.49%。滬深兩市成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量704億元或4.3%。
從板塊來看，海南自貿概念午後快速拉升，海南海藥(深:000566)、海汽集團(滬:603069)雙雙漲停。大消費板塊全天走強，零售連鎖、乳業方向領漲。海南自由貿易港全島正式封關。海南全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施悉數啟用，標誌著3萬多平方公里的海南島，正式成為海關監管特殊區域，在島內可享受零關稅等優惠政策。下跌方面，國產半導體板塊下挫，據悉美國政府已啟動一項審查，可能促成英偉達人工智能芯片出貨至中國，兌現總統特朗普的承諾。
回顧一周，內地11月經濟數據出爐，「三頭馬車」均差過預期。其中，反映消費市道的11月零售銷售總額僅增長1.3%，創下2022年12月以來新低。上周中央經濟會議已經將擴大內需定位明年經濟工作的首要任務，商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，指導地方部門和金融機構加強協同，形成提振和擴大消費的更大工作合力。
另外，繼摩爾線程(滬:688795)後，「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)17日在科創板首掛，當日股價狂飆近7倍，一籤（500股）最多獲利逾39萬元，超越摩爾成為A股「最賺錢新股」。不過兩隻A股新貴近日表現回落，摩爾線程今日收跌5.9%，沐曦股份挫逾9%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4568.18
|+0.34
|上證指數
|3890.45
|+0.36
|7380.66
|深證成指
|13140.21
|+0.66
|9878.49
|創業板指
|3122.24
|+0.49
|科創50
|1308.59
|+0.20
|B股指數
|244.15
|+0.39
|1.36
|深證B指
|1260.84
|+0.39
|0.60
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇