19/12/2025 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收升0.36%，三千九未企穩，本周微升0.03%

▷ 滬綜指收報3890.45點，日升0.36%
▷ 滬深兩市成交額1.73萬億元，日增704億元
▷ 海南自貿概念股海南海藥、海汽集團漲停

　　滬綜指延續反彈走勢，今日盤中一度站上3902點，可惜未能守穩，最終收升0.36%報3890.45點，指數連揚三日，本周微升0.03%；深成指全日升0.66%，創業板指亦升0.49%。滬深兩市成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量704億元或4.3%。

　　從板塊來看，海南自貿概念午後快速拉升，海南海藥(深:000566)、海汽集團(滬:603069)雙雙漲停。大消費板塊全天走強，零售連鎖、乳業方向領漲。海南自由貿易港全島正式封關。海南全島8個對外開放口岸及10個「二線口岸」監管設施悉數啟用，標誌著3萬多平方公里的海南島，正式成為海關監管特殊區域，在島內可享受零關稅等優惠政策。下跌方面，國產半導體板塊下挫，據悉美國政府已啟動一項審查，可能促成英偉達人工智能芯片出貨至中國，兌現總統特朗普的承諾。

　　回顧一周，內地11月經濟數據出爐，「三頭馬車」均差過預期。其中，反映消費市道的11月零售銷售總額僅增長1.3%，創下2022年12月以來新低。上周中央經濟會議已經將擴大內需定位明年經濟工作的首要任務，商務部、人行、金監總局聯合印發《關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知》，指導地方部門和金融機構加強協同，形成提振和擴大消費的更大工作合力。

　　另外，繼摩爾線程(滬:688795)後，「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)17日在科創板首掛，當日股價狂飆近7倍，一籤（500股）最多獲利逾39萬元，超越摩爾成為A股「最賺錢新股」。不過兩隻A股新貴近日表現回落，摩爾線程今日收跌5.9%，沐曦股份挫逾9%。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004568.18+0.34　
上證指數3890.45+0.367380.66
深證成指13140.21+0.669878.49
創業板指3122.24+0.49　
科創501308.59+0.20　
B股指數244.15+0.391.36
深證B指1260.84+0.390.60

《經濟通通訊社19日專訊》

