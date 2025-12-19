  • 會員
19/12/2025 11:23

《中國要聞》中國2025年度詞為「深度求索(DeepSeek)」、年度字為「韌」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年度國內字「韌」、詞「深度求索(DeepSeek)」揭曉
▷ 國際字「稅」、詞「地緣政治」同獲選
▷ 評選經網友推薦、語料庫數據提取及專家評議

　　由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2025」活動，今日在北京揭曉2025「年度字詞」。經網友推薦、語料庫大數據提取和專家評議，2025年度國內字為「韌」，年度國內詞為「深度求索(DeepSeek)」。同時，年度國際字為「稅」，年度國際詞為「地緣政治」。

　　活動主辦方指，「韌」字描摹時代筋骨。「韌」字核心要義在於堅韌不拔、意志堅定、頑強不屈，是面對困難時百折不撓的精神底色與行動力量。在一個政治、經濟、技術等不確定因素交織的時代，韌，不僅是增長性，更是抗壓性、應變性、回彈性。

　　「深度求索(DeepSeek)」則點亮AI征程。2025年1月，國產標誌性大語言模型「DeepSeek」誕生，宣示了中國在AI領域的技術主權。專家指出，它是AI時代中國構築自主生產力的重要標識，為世界貢獻了「中國智慧」。深度求索公司取得的重大進展，代表著一批中國公司在人工智能領域的崛起。

　　據此前公布，前五位年度國內候選字分別為「韌」、「創」、「融」、「智」、「通」，前五位年度國內候選詞分別為「十五五」、「深度求索(DeepSeek)」、「九三閱兵」、「蘇超」、「具身智能」。前五位年度國際候選字分別是「稅」、「搶」、「界」、「談」、「硬」，前五位年度國際候選詞分別為「地緣政治」、「無人機」、「稀土」、「草台班子」、「關稅」。
《經濟通通訊社19日專訊》

