菜鳥據報將入股九識智能，整合無人車業務

據《新浪科技》引述消息報道，菜鳥集團將入股九識智能，無人車業務有望整合，目前該合作仍在洽談中。此次合作不涉及菜鳥其他硬件業務，菜鳥未來將授權九識智能使用其品牌。



《36氪》亦引述消息指，雙方正就無人車業務的深度整合展開洽談，雙方擬通過重組方式打造更具競爭力的聯合體，並進一步加強在技術、運營和生態等綜合能力建設，以面向全球化、多層次的無人駕駛貨運市場。



九識智能於2021年8月成立，為全球領先的L4級無人駕駛Robovan公司，總部設於蘇州，據報創始團隊及核心研發成員大多來自百度無人車、京東無人車。今年10月，九識智能宣布完成1億美元B4輪融資，該輪融資由螞蟻集團領投，藍湖資本、BV百度風投等新老股東跟投加持。截至此輪，九識智能B輪已完成融資4億美元，是全球L4無人駕駛領域的標誌性融資事件。



菜鳥則於2024年正式公開發售面向公開道路的L4級無人車GT車型。2025年6月18日，菜鳥推出了定價僅為1.68萬元人民幣的L4級無人駕駛快遞車GT-Lite，將無人車帶入「萬元機」時代。

《經濟通通訊社19日專訊》