字節跳動繼續高薪留人才：2025年獎金投入增35%、調薪投入提升1.5倍

據內媒報道，字節跳動今日發布面向全球員工的內部郵件，宣布繼續加大人才投入，提高薪酬競爭力、提升期權激勵力度。



具體包括四大措施：增加獎金（含績效期權）投入，2025全年績效評估周期相比上個周期提升35%；大幅增加調薪投入，較上個周期提升1.5倍；提高所有職級薪酬總包的下限（起薪）和上限（天花板）。該公司表示，此舉是為確保員工薪酬競爭力和激勵回報在全球各個市場都「領先於頭部水平」。

《經濟通通訊社19日專訊》