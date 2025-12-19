  • 會員
19/12/2025 15:52

《行業數據》今年內地遊戲產業實際銷售收入近3508億、遊戲用戶規模6.83億，同創新高

　　2025年度中國遊戲產業年會今日在上海舉行，會上公布的數據顯示，2025年國內遊戲產業實際銷售收入3507.89億元（人民幣．下同），同比增長7.68%；遊戲用戶規模6.83億，同比增長1.35%，兩項數據均創歷史新高。

　　2025年，國內小程序遊戲市場收入達535.35億元，同比大幅增長34.39%，其中內購產生的市場實際銷售收入364.64億元，佔總收入的68.11%。

　　2025年，中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入為2910.95億元，同比增長11.64%；自研遊戲海外市場實際銷售收入204.55億美元，同比增長10.23%。

大會還公布了2025遊戲十強年度榜：
 

優秀遊戲科技創新企業：網易遊戲
優秀「走出去」遊戲企業：世紀華通
優秀遊戲研發團隊：騰訊天美J3工作室（琳琅天上）
優秀遊戲運營企業：上海沐瞳科技有限公司
優秀移動遊戲：《無盡冬日》
優秀客戶端遊戲：《三角洲行動》
優秀社會價值遊戲：《心動小鎮》
優秀中華傳統文化遊戲：《燕雲十六聲》
優秀遊戲音樂設計：《崩壞：星穹鐵道》
優秀遊戲美術設計：《無限暖暖》

《經濟通通訊社19日專訊》

