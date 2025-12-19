《行業數據》今年內地遊戲產業實際銷售收入近3508億、遊戲用戶規模6.83億，同創新高

2025年度中國遊戲產業年會今日在上海舉行，會上公布的數據顯示，2025年國內遊戲產業實際銷售收入3507.89億元（人民幣．下同），同比增長7.68%；遊戲用戶規模6.83億，同比增長1.35%，兩項數據均創歷史新高。



2025年，國內小程序遊戲市場收入達535.35億元，同比大幅增長34.39%，其中內購產生的市場實際銷售收入364.64億元，佔總收入的68.11%。



2025年，中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入為2910.95億元，同比增長11.64%；自研遊戲海外市場實際銷售收入204.55億美元，同比增長10.23%。



大會還公布了2025遊戲十強年度榜：



優秀遊戲科技創新企業： 網易遊戲 優秀「走出去」遊戲企業： 世紀華通 優秀遊戲研發團隊： 騰訊天美J3工作室（琳琅天上） 優秀遊戲運營企業： 上海沐瞳科技有限公司 優秀移動遊戲： 《無盡冬日》 優秀客戶端遊戲： 《三角洲行動》 優秀社會價值遊戲： 《心動小鎮》 優秀中華傳統文化遊戲： 《燕雲十六聲》 優秀遊戲音樂設計： 《崩壞：星穹鐵道》 優秀遊戲美術設計： 《無限暖暖》

《經濟通通訊社19日專訊》