拼多多聯席董事長趙佳臻：Temu將「All in」中國供應鏈

據《IT之家》報道，拼多多集團今日召開年度股東大會，宣布實行聯席董事長制度，任命趙佳臻為聯席董事長，與陳磊共同擔任聯席董事長兼聯席CEO。



會上，趙佳臻表示，今年是拼多多創業的第十個年頭，公司在業務、技術及服務多方面持續積累，業務已經觸達了全球大部分國家。下一個階段，公司戰略更加聚焦，經過反覆討論，已錨定中國供應鏈作為接下來業務發展的核心。公司將繼續踐行高質量發展，「All In」中國供應鏈的高質量、品牌化，實現平台的再造，帶動生態體系價值躍遷。



趙佳臻還提到，過去幾年，Temu以讓拼多多自己也驚訝的速度達到了相當的規模，這是中國供應鏈產業紅利帶來的關鍵一躍，也為國內供應鏈的發展、為拼多多和Temu下階段的再造帶來了新的契機。公司將聚焦精力、財力和物力，投入供應鏈的升級再造，實現供應鏈運營模式的整體性升級。高質量、品牌化是方向，相信下一個三年將有機會再造一個拼多多。



陳磊則透露，Temu已在不同國家具有一定市場規模，三年走完了拼多多國內電商十年的路。隨著業務規模的擴大和各地監管環境的快速變化，公司深刻認識到，合規是底線，作為社會中的一個企業，符合社會的需要，回歸初心，不忘本，固守本分，為社會做貢獻是電商平台的根本責任。

