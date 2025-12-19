  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/12/2025 16:16

拼多多聯席董事長趙佳臻：Temu將「All in」中國供應鏈

　　據《IT之家》報道，拼多多集團今日召開年度股東大會，宣布實行聯席董事長制度，任命趙佳臻為聯席董事長，與陳磊共同擔任聯席董事長兼聯席CEO。

　　會上，趙佳臻表示，今年是拼多多創業的第十個年頭，公司在業務、技術及服務多方面持續積累，業務已經觸達了全球大部分國家。下一個階段，公司戰略更加聚焦，經過反覆討論，已錨定中國供應鏈作為接下來業務發展的核心。公司將繼續踐行高質量發展，「All In」中國供應鏈的高質量、品牌化，實現平台的再造，帶動生態體系價值躍遷。

　　趙佳臻還提到，過去幾年，Temu以讓拼多多自己也驚訝的速度達到了相當的規模，這是中國供應鏈產業紅利帶來的關鍵一躍，也為國內供應鏈的發展、為拼多多和Temu下階段的再造帶來了新的契機。公司將聚焦精力、財力和物力，投入供應鏈的升級再造，實現供應鏈運營模式的整體性升級。高質量、品牌化是方向，相信下一個三年將有機會再造一個拼多多。

　　陳磊則透露，Temu已在不同國家具有一定市場規模，三年走完了拼多多國內電商十年的路。隨著業務規模的擴大和各地監管環境的快速變化，公司深刻認識到，合規是底線，作為社會中的一個企業，符合社會的需要，回歸初心，不忘本，固守本分，為社會做貢獻是電商平台的根本責任。
《經濟通通訊社19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區