照顧者 情緒健康
AH股新聞

19/12/2025 17:28

《央行動態》人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行等三部門發布新規禁止拒收現金
▷ 規定2026年2月1日起施行
▷ 要求無人服務場景須保障現金支付

　　中國人民銀行網站今日發布公告稱，為切實維護人民幣法定貨幣地位，防範和整治拒收人民幣現金行為，滿足社會公眾多樣化支付服務需求，構建多元支付方式共同發展下的現金便利流通環境，人民銀行會同國家發改委、金融監管總局制定了《人民幣現金收付及服務規定》。《規定》自2026年2月1日起施行。

　　《規定》明確，收費單位、經營主體應尊重社會公眾對合法支付方式的自主選擇權。除因履行法律、法規、規章規定的義務或法定職責而應使用非現金支付工具情形外，不得拒收現金，不得要求或誘導他人拒收現金，不得對現金支付採取歧視性措施，損害現金支付便利。

　　《規定》並明確，全部交易、支付、服務均通過網絡完成的，收費單位、經營主體應提前公示支付方式，並在服務過程中及時告知、說明支付方式。

　　採取無人值守、機具設備等自助服務模式的，應以適當方式滿足社會公眾在特殊情況下（如無法使用移動支付、網絡故障、設備故障等）的現金支付需求。採用「一卡通」結算、進行統一管理的園區、廠區、景區、學校等場所，應提供便利的現金充值和退卡服務。採取轉換手段收取現金，不得收取手續費或設置限制條件，造成轉換不便。

　　同時，支持現金支付的收費單位、經營主體，應保持合理的零錢備付，具備必要的收現條件，保證現金支付順暢。

　　社會公眾發現收費單位、經營主體拒收現金，或對現金支付採取歧視性措施的，可保存證據並向當地人民銀行分支機構申請依法維權。人民銀行會同國家發改委對因拒收現金受到處罰的違法當事人，依法依規進行公示。
《經濟通通訊社19日專訊》

