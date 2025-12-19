龍源電力(00916)發超短期融資券籌獲26億人幣，票面利率1.65%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，已發行超短期融資券，發行總額為26億元人民幣，票面利率1.65%。



該集團指，超短期融資券期限為29天，單位面值為100元人民幣。利息自昨日起開始計算。超短期融資券由中國民生銀行作為主承銷商公開發售。所募集資金將用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務。

《經濟通通訊社19日專訊》