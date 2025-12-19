龍源電力(00916)發超短期融資券籌獲26億人幣，票面利率1.65%

龍源電力(00916)(深:001289)公布，已發行超短期融資券，發行總額為26億元人民幣，票面利率1.65%。
該集團指，超短期融資券期限為29天，單位面值為100元人民幣。利息自昨日起開始計算。超短期融資券由中國民生銀行作為主承銷商公開發售。所募集資金將用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務。
《經濟通通訊社19日專訊》
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇
19/12/2025 08:32
龍源電力(00916)(深:001289)公布，已發行超短期融資券，發行總額為26億元人民幣，票面利率1.65%。
該集團指，超短期融資券期限為29天，單位面值為100元人民幣。利息自昨日起開始計算。超短期融資券由中國民生銀行作為主承銷商公開發售。所募集資金將用於補充日常流動資金及償還發行人及其子公司有息債務。
《經濟通通訊社19日專訊》
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N