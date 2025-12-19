海天味業(03288)未來3年股東回報規劃，每年分派比率不低於80%

海天味業(03288)(滬:603288)公布，未來3年即2025至2027年的股東回報規劃，每年度現金分紅總額佔當年歸屬於母公司股東淨利潤的比例不低於80%，當中不含特別分紅。規劃需提交股東批准。



該集團指，規劃的核心原則是在保障健康可持續發展、滿足未來戰略布局所需資金的前提下，建立更持續、穩定、可預期的股東回報機制。

《經濟通通訊社19日專訊》