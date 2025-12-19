復星醫藥(02196)授獨家許可選擇權予Clavis Bio，潛在收款28億元

復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，訂合作開發及授予合作方Clavis Bio獨家許可選擇權，如某一合作項目獲Clavis Bio行使選擇權，該集團將可就單一合作項目獲得至多約3.6億美元（折合約28億港元）付款，包括不可退還的行權費、開發註冊里程碑付款及銷售里程碑付款。



該集團指，並可基於該合作項目所涉產品於許可區域內的淨銷售額達成情況收取約定百分比例的特許權使用費；還將以零對價對應獲得Clavis Bio控股股東Aditum BioFund 3為該合作項目而相應單獨設立之新項目公司約定比例的少數股權。



該集團指，於約定合作期限內，與Clavis Bio共同選定靶點並推進針對獲選靶點化合物的臨床前開發。Clavis Bio就合作項目享有除中國境內、香港、澳門外的全球範圍內開發、生產及商業化獨家許可的選擇權；無論合作方是否行使選擇權，該集團就有關合作項目均享有於中國境內、香港、澳門獨家開發、生產及商業化的權利。

《經濟通通訊社19日專訊》