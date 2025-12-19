  • 會員
19/12/2025 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)1881.20
工業富聯(601138)1076.90
紫金礦業(601899)1060.93
招商銀行(600036)857.06
華友鈷業(603799)847.01
寒武紀(688256)720.06
中微公司(688012)670.18
中信證券(600030)593.47
貴州茅台(600519)583.49
瀾起科技(688008)579.21
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3542.17
新易盛(300502)2819.15
中際旭創(300308)2698.51
陽光電源(300274)2199.28
天孚通信(300394)2195.55
英維克(002837)820.36
中材科技(002080)678.67
光迅科技(002281)652.90
深南電路(002916)637.10
北方華創(002371)626.43

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》

