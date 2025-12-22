《Ａ股異動》浙江世寶A漲停，現報19.26元人幣

浙江世寶A股(深:002703)現漲停，報19.26元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.26元；成交798.46萬股，成交金額1.54億元；換手率1.4%。
浙江世寶H股(01057)升4.1%，報5.3港元，最高價5.3港元，最低價5.3港元；成交223.8萬股，成交金額1186萬港元。浙江世寶A股較H股呈300.8%溢價。
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
22/12/2025 09:26
浙江世寶A股(深:002703)現漲停，報19.26元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.26元；成交798.46萬股，成交金額1.54億元；換手率1.4%。
浙江世寶H股(01057)升4.1%，報5.3港元，最高價5.3港元，最低價5.3港元；成交223.8萬股，成交金額1186萬港元。浙江世寶A股較H股呈300.8%溢價。
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N