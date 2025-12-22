  • 會員
22/12/2025 09:26

《Ａ股異動》浙江世寶A漲停，現報19.26元人幣

　　浙江世寶A股(深:002703)現漲停，報19.26元(人民幣．下同)，升10%，最低價19.26元；成交798.46萬股，成交金額1.54億元；換手率1.4%。

　　浙江世寶H股(01057)升4.1%，報5.3港元，最高價5.3港元，最低價5.3港元；成交223.8萬股，成交金額1186萬港元。浙江世寶A股較H股呈300.8%溢價。
《經濟通通訊社22日專訊》

