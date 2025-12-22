神華(01088)系內資產重組，購母企煤炭開採及煤化工產銷業務涉1336億人幣

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國神華(01088)(滬:601088)公布，有關建議向控股股東國家能源集團收購一籃子從事煤炭開採及煤化工產銷業務，涉及母企旗下12家核心企業股權，總代價1335.99億元（人民幣．下同），將募集資金。據內媒報道，有關重組是為解決中國神華與國家能源集團長達二十年的同業競爭問題，預計交易完成後中國神華總資產規模將增加超2000億元。



*折讓25%發逾13億新A股加現金支付*



該集團指，收購10間公司100%股權、神延煤炭41%股權及晉神能源49%股權，交易涉及的12家公司全部股權權益評估價值約1436.75億元，代價約30%即約400.8億元通過發行股份支付、約70%即約935.2億元以現金支付，其中將以每股30.38元發行約13.6億股新A股，每股作價比上周五收報40.59元折讓約25.15%。



該集團指，交易將顯著擴大業務規模，煤炭可採儲量及煤炭產量將增長，並解決同業競爭。該集團指，以今年7個月財務數據及備考財務資料計算，不計及發A股配套資金，交易完成後，7個月收入2065億元，比交易前升27.2%，資本負債比率43.55%，比交易前升18.44個百分點，總負債升至3905億元。



*擬發配套資金籌不超過200億人幣*



此外，該集團指，擬向不超過35名特定投資者發行新A股。擬募集配套資金總額不超過200億元，且擬發行新A股數量不超過擴大後股本30%，募集所得用於現金收購部分代價。有關交易須待股東批准。

