《駐京專電》商務部：明日起以臨時反補貼稅保證金形式對歐盟乳製品實施臨時反補貼措施

中國商務部公告，調查機關初步認定，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，12月23日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式對原產於歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的從價補貼率向中國海關提供相應的臨時反補貼稅保證金。



基於歐委會和抽樣公司提交的答卷信息及實地核查情況，商務部初步裁定被抽樣公司的稅率為21.9%-42.7%，配合調查的其他歐盟公司統一適用稅率28.6%，未配合調查的其他歐盟公司42.7%。



商務部貿易救濟調查局負責人就此答記者問時表示，中方一貫審慎、克制使用貿易救濟措施。2025年以來，中方未對歐方發起任何新的貿易救濟調查，僅對白蘭地、共聚聚甲醛、豬肉3起反傾銷案件作出終裁。但同期，歐盟已對華18起貿易救濟案件初裁徵稅，對18起案件終裁徵稅，並發起15起貿易救濟調查，僅在上周五（19日）一天之內就新發起3起對華調查。中方反對濫用貿易救濟措施的立場是不變的，也願與歐方通過對話協商妥善處理貿易摩擦，共同維護中歐經貿合作大局。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》