【國務會議】國務院部署開展固體廢物綜合治理行動

國務院總理李強12月19日主持召開國務院常務會議，會議對開展固體廢物綜合治理行動作出部署，要加快完善綜合治理長效機制，堅持「誰污染、誰治理」，加強無害化貯存、轉運、處置等基礎設施建設，提升固廢資源化利用水平，發揮市場力量促進循環經濟發展。



會議指出，要堅決遏制住固廢增長勢頭，按照減量化、資源化、無害化的原則，構建源頭減量、過程管控、末端利用和全鏈條無害化管理的固體廢物綜合治理體系，優先對與群眾生活、安全生產密切相關的固廢進行治理。



中國人民大學公共管理學院教授許光建解讀指出，會議的系列部署堅持問題導向和目標導向相結合，舉措務實精準，旨在構建固體廢物綜合治理體系，以高品質生態環境支撐高質量發展。



在「雙碳」目標引領下，固廢的資源屬性、經濟價值日益凸顯，以固體廢物資源化利用為核心，帶動上下游產業發展，是發展循環經濟的重要途徑之一。



*增值稅法實施條例草案及商事調解條例通過*



會議審議通過《中華人民共和國增值稅法實施條例（草案）》，指出要有力保障增值稅法順利實施，做實做細法律普及、操作指引等工作，確保納稅人有法可依、稅務機關執法有據，切實保護納稅人權益，營造公平競爭環境。



會議審議通過《商事調解條例（草案）》，指出要以《條例》出台為契機依法規範商事調解活動，把好准入關、監管關，建立專業化、高水平調解員隊伍，提高商事調解公信力。要推動我國商事調解規則與國際通行規則融通銜接，提升涉外法律服務能力，為對外經貿合作提供有力保障。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》