《駐京專電》民用航空法修訂，加強旅客權益保障

今日提請全國人大常委會會議三次審議的民用航空法修訂草案，對加強旅客權益保障增加規定，包括公共航空運輸企業、運輸機場運營人應當合理安排運力、調配資源，加強對設施設備的檢查和維護，減少因自身原因導致的航班延誤或者取消。
同時，要求公共航空運輸企業、運輸機場運營人及時、準確發布信息通告，告知旅客航班延誤或者取消原因以及航班動態。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》
22/12/2025 11:07
