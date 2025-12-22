中廣核電力(01816)附屬公司陸豐2號機組已於今日進入土建施工階段

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，公司附屬公司中廣核陸豐核電有限公司的陸豐2號機組已於2025年12月22日進行核反應堆主廠房第一罐混凝土澆築(FCD)，即陸豐2號機組於該日開始全面建設，進入土建施工階段。



陸豐2號機組的裝機容量為1245MW。

《經濟通通訊社22日專訊》