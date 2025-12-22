  • 會員
AH股新聞

22/12/2025 08:14

《神州頭條》報章頭版摘要：海關23項措施支持橫琴粵澳深度合作區發展

▷ 海關總署出台23項措施支持橫琴粵澳深度合作區發展
▷ 措施涉及促進澳門產業多元發展等四方面
▷ 目標為琴澳一體化及粵港澳大灣區市場一體化

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

從「及時雨」到「合夥人」--金融與科創企業共生樣本觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「一路走來很不容易，但一路走來卻很有意義。」這是中國證券報記者近日赴安徽、江蘇、浙江等地調研時，眾多科創企業談及成長歷程時的共同感慨。記者調研發現，各地正通過政策協同賦能與金融機構產品服務創新形成合力，一套「精準滴灌」和「全周期陪伴」的科技金融服務體系正加速構建，為銀企攜手共繪高質量發展新圖景奠定堅實基礎。

併購潮下頭部券商築生態，區域精兵深耕差異化，聚焦功能躍遷，券商競合開新局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證券行業正迎來一輪「自上而下、政策驅動」的深度整合浪潮。業內人士認為，此輪併購旨在超越簡單的規模疊加，其核心邏輯已從解決個體問題升級為服務國家戰略，證券行業發展模式從單純的規模擴張轉向追求功能協同與專業能力的躍遷，以期優化金融供給、鍛造一流投行，標誌著行業步入以功能躍遷為核心的高質量發展新階段。

海富通基金領航債券ETF藍海
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Wind數據顯示，截至2025年11月底，全市場債券ETF總規模已超過7000億元，產品數量達53隻。在這條飛速發展的航道上，海富通基金管理有限公司憑借前瞻的戰略布局、持續的產品創新與精細化的生態運營，不僅自身債券ETF管理規模率先突破千億，穩居行業首位。


《上海證券報》

年度熱詞「拼」出2025中國經濟奮斗圖景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2025年是很不平凡的一年，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。站在歲末回望，這一年湧現的眾多熱詞，如一個個生動的切片，記錄下經濟運行的晴雨、政策調整的風向，共同「拼」繪出一幅波瀾壯闊的經濟奮斗圖景。

堅持嚴監嚴管，資本市場監管執法效能持續提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
堅持嚴而有度、嚴而有效，塑造既「放得活」又「管得住」的市場秩序，是資本市場發揮樞紐功能、更好服務實體經濟的重要前提。中國證監會黨委日前召開會議傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神強調，堅持嚴監嚴管，切實提升監管執法效能。

堅守本源，勇擔使命，以華夏基金高質量發展服務中國式現代化
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的二十屆四中全會對中國經濟社會未來五年發展作出頂層設計和戰略擘畫，作為重要的參與者和建設者，基金行業正迎來高質量發展的機遇。上海證券報聯合中國證券投資基金業協會開設基金行業「學習貫徹黨的二十屆四中全會精神」專欄，分享金融機構學習心得，助力中國資本市場高質量發展。


《證券時報》

政銀企協同破壁壘，長三角譜寫科技金融協奏曲
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著更多企業踴躍投入科技創新浪潮，企業對金融全周期、多元化的服務需求日益增長，中國科技金融服務機制持續創新，服務生態不斷優化。作為科技型企業集聚地，長三角地區近年來正積極推動「科技-產業-金融」良性循環。證券時報記者在走訪過程中注意到，當地中國人民銀行與金融機構正通過創新科技金融服務模式，著力破解科創企業融資過程中的一系列融資難題。

海關總署23項措施支持橫琴粵澳深度合作區發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署日前出台了新一輪23項支持服務措施，助推橫琴粵澳深度合作區高質量發展。新一輪措施錨定橫琴合作區第二階段發展目標，涉及促進澳門產業多元發展、便利琴澳居民生活就業、推進琴澳規則銜接機制對接、以琴澳一體化推進粵港澳大灣區市場一體化建設等四個方面。

斬斷股市謠言傳播鏈，守護資本市場清朗生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，國家網信辦會同中國證監會聯合出手，依法處置一批炮制資本市場謠言、非法薦股的違規帳號，精準打擊資本市場信息亂象的痛點，一時間市場無不稱快。

