《鍾之日記》芯片股受捧，港股四連升

12月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（19日）造好，恒指承接上周五升勢，今早高開逾百點。國產「GPU四小龍」之一的壁仞科技(06082)今起招股，帶動芯片股走揚，中國神華(01088)公布資產重組計劃，逆市走跌。A股今日表現強勢，重回三千九大關，大市氣氛總體向好，恒指全日收報25801，升111點或0.4%，連升四個交易日累計2.2%，今日主板成交近1698億元。



*滬綜指重新站上3900，12月LPR按兵不動*



滬深三大指數集體走強，滬綜指連升四日，今日重新站上3900點，最終收升0.69%，報3917.36點；深成指升1.47%，創業板指升2.23%。滬深兩市成交額1.86萬億元人民幣，較上一個交易日增加7%。



人行公布12月貸款市場報價利率(LPR)連七月按兵不動，符合預期。分析人士表示，報價基礎持穩及銀行淨息差低位，LPR繼續持穩在意料之中；今年全年完成經濟增長目標已無壓力，年底前逆周期調節加力迫切性不高，貨幣政策仍保持較強定力，但明年一季度有加碼可能。



盤面上，海南自貿概念股集體拉升，中國中免(01880)(滬:601888)、等超20隻個股漲停。12月18日，海南自由貿易港全島封關運作正式啟動，免稅市場展現出強大活力。據三亞市商務局統計，封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元；12月19日至20日的銷售額分別為1.05億元和1.08億元，同比分別增長45.8%和47%。此外，半導體、光刻機概念走高，商業航天概念繼續強勢；而傳媒娛樂、中小銀行板塊跌幅居前。



*中芯國際升近6%最佳藍籌，壁仞科技今起招股*



港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技(06082)今日起至下周一（29日）招股，帶動芯片股集體走強，中芯國際(00981)收升5.9%，報68.9元，為表現最佳藍籌；華虹半導體 (01347)揚5.2%，ASMPT(00522)彈4%，英諾賽科(02577)升2.7%，天岳先進(02631)升1.9%。



壁仞科技計劃全球發售約2.48億股H股，其中約5%在港發售，每股招股價為17元至19.6元，集資額最多達48.55億元，每手200股，入場費3959.54元。公司預期於下周五（2日）掛牌，中金公司、平安證券、中銀國際為聯席保薦人。



以招股中位價計算，壁仞科技是次集資淨額預計達43.51億元，當中約85%將用於日後研發智能計算解決方案，包括智能計算硬件的發展，以及軟件平台的開發及升級；約5%將用於公司智能計算解決方案的商業化；約10%則作營運資金及其他一般公司用途。



壁仞科技成立於20219年，專注於通用圖形處理器（GPGPU）芯片及智能計算解決方案研發，被稱為國產「GPU四小龍」之一。2022年至2024年期間，公司營業收入由人民幣49.9萬元大幅增長至3.37億元，複合年增長率高達2500%。不過，壁仞科技距離盈利仍有相當距離，公司自2022年起至2024年分別虧損14.7億元、17.4億元及15.4億元人民幣，3年累計虧損47.6億元人民幣。今年上半年，壁仞科技虧損按年擴大至16億元人民幣。



*中國神華逆市跌，擬逾千億收購大股東資產*



中國神華(01088)擬逾千億元向控股股東收購資產，股價逆市下跌，盤中最多挫2.7%，低見38.6元，全日收報39.44元，跌幅0.6%。



中國神華公布資產重組計劃，以現金連增發股份方式，收購控股股東國家能源集團旗下12間核心企業股權，總代價1335.99億元(人民幣．下同)。據內媒報道，有關重組是為解決中國神華與國家能源集團長達二十年的同業競爭問題，預計交易完成後中國神華總資產規模將增加超2000億元。



該集團指，收購10間公司100%股權、神延煤炭41%股權及晉神能源49%股權，交易涉及的12家公司全部股權權益評估價值約1436.75億元，代價約30%即約400.8億元通過發行股份支付、約70%即約935.2億元以現金支付，其中將以每股30.38元發行約13.6億股新A股，每股作價比上周五（19日）收報40.59元折讓約25.15%。



另外，為支付重組合併對價、中介機構費用、交易稅費等併購整合費用，神華另將向最多35名投資者定向增發200億元A股股份集資。



集團還公布，訂立國家能源集團財務公司增資協議，與國家能源集團公司分別出資60億及90億元，全部計入國家能源集團財務公司註冊資本。增資後仍持財務公司40%股權，而增資將進一步提高財務公司資本充足率。



花旗發表研究報告指出，收購計劃將為神華的營運帶來顯著提升，每股盈利略有上升，但會增加資產負債表的槓桿。收購估值較現時估值為高。該行相信，大部分內地投資者會更關注神華交易後的增長及派息潛力。花旗維持對神華「買入」評級，目標價45.1港元。



