《中國監管》交行、工行、浦發三家銀行收千萬罰單，累計罰款超1.2億元

12月19日，人民銀行與國家金融監督管理總局同日披露多張巨額罰單，涉及交通銀行(03328)(滬:601328)、工商銀行(01398)(滬:601398)及浦發銀行(滬:600000)三家大型銀行，累計罰款金額超1.2億元（人民幣．下同）。



其中，工商銀行因違反金融統計相關規定、違反帳戶管理規定等10項違法行為被警告，被沒收違法所得434.57萬元，罰款3961.5萬元，17名責任人一同被處罰。



交通銀行因違反帳戶管理規定、違反清算管理規定等11項違法行為被處以警告，被沒收違法所得23.982116萬元，累計罰款約6783.43萬元，13名相關責任人一並被追責。



浦發銀行因相關理財、代銷等業務管理不審慎，員工管理不到位等被罰款1560萬元。該行多名相關責任人一並遭罰，7名相關責任人被禁業5至15年不等。



*工行：處罰所涉及問題已整改完畢*



工商銀行就此回應稱：2021年、2023年，人民銀行對工商銀行組織開展兩項執法檢查，本次處罰是基於上述執法檢查發現的問題作出的，處罰所涉及問題均發生在2023年以前。工商銀行對此高度重視，深入剖析問題根源，目前各項問題均已整改完畢。交通銀行負責人也作出相似的回應稱，處罰所涉問題均發生在2023年以前，對此誠懇接受、高度重視，已完成整改工作。

《經濟通通訊社22日專訊》