《中國要聞》山西宣布廢止煙花爆竹禁令，轉為科學限放管理模式

近日，山西省人民政府發布《山西省人民政府關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定》，宣布廢止的行政規範文件目錄包含《山西省人民政府關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的通告（2020年8月17日）》。



文件提到：經清理，省政府決定對制定依據已發生重大變化、主要內容已被新的法律法規規章或上級文件所涵蓋、調整對象已消失、工作任務已完成或內容已不適應經濟社會發展的124件行政規範性文件宣布廢止。凡列入本決定附件廢止目錄的行政規範性文件，自本決定印發之日起停止執行，不再作為行政管理的依據。



對此，中國煙花爆竹協會12月20日在官方微信公眾號刊文稱，此舉意味著山西省煙花爆竹管理從全面禁放模式，正式轉為科學限放管理模式。協會表示，煙花爆竹是我國傳統優秀文化的重要載體，山西省調整煙花爆竹全面禁放政策，既是對群眾節日文化需求的回應，也體現了政府在公共管理中兼顧民生訴求與安全治理的科學理念。通過明確限放時段、區域及安全管理要求，既能保留節日氛圍、傳承民俗文化，又能有效管控煙花爆竹安全風險。

《經濟通通訊社22日專訊》