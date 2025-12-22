  • 會員
AH股新聞

22/12/2025 16:48

《行業數據》工信部：前11月電信業務收入16096億元，同比增0.9%

　　工信部發布數據，前11個月，電信業務收入累計完成16096億元人民幣，同比增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長9.1%。

　　截至11月末，5G基站總數達483萬個，比上年末淨增57.9萬個，佔移動基站總數的37.4%，佔比較前10個月提高0.4個百分點。截至11月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達12.5億個，比上年末淨增4811萬個。
《經濟通通訊社22日專訊》

