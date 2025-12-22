《Ａ股動向》讀客文化：籌劃公司控制權變更，預計停牌不超2個交易日

讀客文化(深:301025)公告稱，公司收到控股股東及實際控制人華楠、華杉通知，正在籌劃公司控制權變更相關事宜。為保證公平信息披露，避免股價異常波動，公司股票已自2025年12月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。本次交易事項的具體方案尚在籌劃中，尚未簽署正式協議，存在不確定性。

《經濟通通訊社22日專訊》