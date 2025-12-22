《Ａ股動向》讀客文化：籌劃公司控制權變更，預計停牌不超2個交易日

讀客文化(深:301025)公告稱，公司收到控股股東及實際控制人華楠、華杉通知，正在籌劃公司控制權變更相關事宜。為保證公平信息披露，避免股價異常波動，公司股票已自2025年12月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。本次交易事項的具體方案尚在籌劃中，尚未簽署正式協議，存在不確定性。
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
22/12/2025 17:28
讀客文化(深:301025)公告稱，公司收到控股股東及實際控制人華楠、華杉通知，正在籌劃公司控制權變更相關事宜。為保證公平信息披露，避免股價異常波動，公司股票已自2025年12月22日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。本次交易事項的具體方案尚在籌劃中，尚未簽署正式協議，存在不確定性。
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰22/12/2025 17:39 《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首
下一篇新聞︰22/12/2025 17:24 ２０２６年滬深股市休市安排公布，春節休市１０天
22/12/2025 17:41 《中國要聞》中辦、國辦：加大對餐飲住宿、年貨商品等領域價格…
22/12/2025 17:13 中廣核電力（０１８１６）附屬公司陸豐２號機組已於今日進入土…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N