《中國要聞》海南自由貿易港封關首兩日，三亞免稅銷售額均破億

海南自由貿易港上周四（18日）正式啟動全島封關運作，三亞市商務局數據顯示，封關首日及翌日，三亞全市免稅銷售額分別為1.18億元和1.05億元（人民幣．下同）。三亞今年免稅銷售額累計已突破200億元。



據新浪新聞報道，海南自貿港啟動全島封關運作首日，三亞國際免稅城進店客流逾3.6萬人次，按年增長逾60%；銷售額按年增長85%。19日銷售額按年增45.8%。



中免集團三亞市內免稅店有限公司銷售部門負責人指，「為迎接全島封關這一歷史性時刻，我們提前三個月就啟動方案策劃、加大商品儲備。」中免集團推出覆蓋全島各門店的「十二重禮」促銷活動，涵蓋價格直降、支付立減、會員多倍積分等多重福利，全方位讓利消費者。



*元旦假期海南機票預訂量明顯上漲*



海口海關口岸監管處相關負責人表示，「離島免稅購物政策是海南自貿港最受歡迎的政策之一。為保障封關首日政策平穩運行，我們通過『集中+自動』審單、無人機低空配送、分級監管等創新模式，確保離島免稅商品及時上架、高效配送，全力保障消費者購物體驗。」



內地即將迎來元旦小長假，海南機票預訂量明顯上漲。航旅縱橫大數據顯示，國內前往海南機票預訂量超過72萬張，按年增約10%。元旦前後飛往海口、三亞的機票預訂量，按年分別增19%和51%。

《經濟通通訊社22日專訊》