  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

22/12/2025 08:50

【ＡＩ】摩爾線程新一代GPU架構「花港」發布：能效提升10倍

　　摩爾線程(滬:688795)周六（20日）召開首屆開發者大會，發布新一代GPU架構「花港」，「夸娥」卡智算集群；未來，並將基於「花港」架構推出高性能AI（人工智能）訓推一體「華山」芯片與專攻高性能圖形渲染的「廬山」芯片。

　　該公司創始人、董事長兼首席執行官張建中在大會上介紹稱，「花港」採用新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍；新架構還支持10萬卡以上規模智算集群。該芯片還發明了新一代的異步編程模型。

　　摩爾線程於2022-2025年間陸續推出蘇堤、春曉、曲院、平湖四代架構。公司目前的AI訓練、推理一體芯片主要產品是基於「平湖」架構的S5000，目前S5000已經建設了萬卡集群。張建中表示，該產品目前的實際推理成本較國際主流方案低20%，且在部分模型的訓練效果上優於國際主流產品。

　　摩爾線程未公布新一代AI芯片的具體參數或量產時間。據張建中介紹，「華山」芯片在浮點算力、訪存帶寬、高速互聯帶寬三個指標上的能力，介於英偉達(US.NVDA)的最新架構Blackwell和上一代架構Hopper之間；但在訪存容量這一指標上，則優於Blackwell和Hopper。
《經濟通通訊社22日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區