22/12/2025 09:10

《中國監管》內地發布互聯網平台價格行為規則，要求公平公正開展補貼促銷

　　國家發改委、市場監管總局和國家網信辦周六（20日）發布《互聯網平台價格行為規則》，要求平台經營者、平台內經營者不得利用平台規則、數據和算法等手段，相互串通，操縱市場價格；平台經營者應公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。

*明年4月10日起施行*

　　該行為規則將自2026年4月10日起施行，其中明確：平台經營者、平台內經營者依法行使自主定價權，合理制定價格；不得捏造、散布漲價信息，哄抬價格，推動商品價格過高上漲。

　　平台經營者應當根據商品或者服務的價格、銷量、信用等以多種方式向消費者顯示商品或者服務的搜索結果；對於競價排名的商品或者服務，應當顯著標明「廣告」。

　　平台經營者開展競價排名或者提供排名推薦服務的，應當向參與競價的平台內經營者告知搜索排序、推薦和競價排名的規則。

　　《行為規則》還指出，平台經營者、平台內經營者不得以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務。

　　國家發改委有關負責人在答記者問中指出，在該行為規則印發後到實施前這段時間，將組織主要平台經營者逐項對照監管要求進行自查，重點開展落實關於規範平台經營者價格行為的規定、完善關於平台內經營者的制度規則等工作。
《經濟通通訊社22日專訊》

