  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/12/2025 11:48

《大灣區》廣州「十五五」規劃建議：深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣州「十五五」規劃推進廣深港、廣珠澳科技走廊建設
▷ 深化穗港馬產業合作，依托從化馬場構建賽馬經濟圈
▷ 加快建設金融強市，推動廣州期貨交易所品種豐富

　　中共廣州市委關於制定廣州市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議發布。其中提到，推進廣深港、廣珠澳科技創新走廊建設，依托綜合性國家科學中心等平台加強聯合創新，提升穗港智造合作區、穗港科技合作園、穗澳創新園等合作平台能級，推動深圳-香港-廣州創新集群保持全球領先。

　　同時，深化穗港跨境產業鏈建設、打造生命健康科技產業重點基地，推動組建大灣區資本管理平台機構，共建世界一流高新技術產業集聚區。深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈。同時，依托香港賽馬會從化馬場，打造穗港馬產業經濟圈。依托廣州遊戲產業資源，引進國際電競賽事，完善電競產業鏈，打造國際電競之都。積極發展水上運動、汽車文化、低空運動、戶外運動等賽事活動。

　　另外，加快建設金融強市。構建與大灣區核心引擎功能相適應、更具國際化水平的現代金融服務體系。建好建強珠江新城、國際金融城等平台，推動廣州期貨交易所加快豐富期貨期權品種，支持法人金融機構做大做強。加大金融領域改革力度，構建完善全鏈條科技金融服務體系，推動綠色金融與轉型金融有效銜接，完善金融支持小微企業政策「工具箱」，建設全省養老金融示範樣板，拓展數字人民幣應用場景。完善企業上市培育機制，支持上市公司併購重組，加快發展投資顧問、資產管理等創新業態，打造大灣區財富和資產管理中心。完善地方金融監管體系，加強央地監管協同。
《經濟通通訊社22日專訊》

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

下一篇新聞︰22/12/2025 11:34  《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒６４％，海南板塊掀漲停潮

其他
More

22/12/2025 11:21  《中國要聞》今年中國動畫電影票房突破２５０億元，創影史新高

22/12/2025 11:19  《Ａ股焦點》萬科境內債寬限期快結束，ＡＨ股價仍穩

22/12/2025 11:07  《駐京專電》民用航空法修訂，加強旅客權益保障

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區