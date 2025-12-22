《大灣區》廣州「十五五」規劃建議：深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 深化穗港馬產業合作，依托從化馬場構建賽馬經濟圈
▷ 加快建設金融強市，推動廣州期貨交易所品種豐富
中共廣州市委關於制定廣州市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議發布。其中提到，推進廣深港、廣珠澳科技創新走廊建設，依托綜合性國家科學中心等平台加強聯合創新，提升穗港智造合作區、穗港科技合作園、穗澳創新園等合作平台能級，推動深圳-香港-廣州創新集群保持全球領先。
同時，深化穗港跨境產業鏈建設、打造生命健康科技產業重點基地，推動組建大灣區資本管理平台機構，共建世界一流高新技術產業集聚區。深化穗港馬產業合作，構建賽馬產業經濟圈。同時，依托香港賽馬會從化馬場，打造穗港馬產業經濟圈。依托廣州遊戲產業資源，引進國際電競賽事，完善電競產業鏈，打造國際電競之都。積極發展水上運動、汽車文化、低空運動、戶外運動等賽事活動。
另外，加快建設金融強市。構建與大灣區核心引擎功能相適應、更具國際化水平的現代金融服務體系。建好建強珠江新城、國際金融城等平台，推動廣州期貨交易所加快豐富期貨期權品種，支持法人金融機構做大做強。加大金融領域改革力度，構建完善全鏈條科技金融服務體系，推動綠色金融與轉型金融有效銜接，完善金融支持小微企業政策「工具箱」，建設全省養老金融示範樣板，拓展數字人民幣應用場景。完善企業上市培育機制，支持上市公司併購重組，加快發展投資顧問、資產管理等創新業態，打造大灣區財富和資產管理中心。完善地方金融監管體系，加強央地監管協同。
《經濟通通訊社22日專訊》
