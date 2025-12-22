《中國要聞》海南封關運作後，三亞免稅銷售額連續3日破億元

12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。三亞市商務局數據顯示，12月18日封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元（人民幣．下同）；12月19日，三亞全市免稅店單日銷售額達1.05億元，同比增長45.8%。12月20日，全市免稅店銷售額達1.08億元，同比增長47%。至此，三亞免稅消費連續三日破億元。
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
22/12/2025 13:58
12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。三亞市商務局數據顯示，12月18日封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元（人民幣．下同）；12月19日，三亞全市免稅店單日銷售額達1.05億元，同比增長45.8%。12月20日，全市免稅店銷售額達1.08億元，同比增長47%。至此，三亞免稅消費連續三日破億元。
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N