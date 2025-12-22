  • 會員
22/12/2025 13:58

《中國要聞》海南封關運作後，三亞免稅銷售額連續3日破億元

　　12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。三亞市商務局數據顯示，12月18日封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元（人民幣．下同）；12月19日，三亞全市免稅店單日銷售額達1.05億元，同比增長45.8%。12月20日，全市免稅店銷售額達1.08億元，同比增長47%。至此，三亞免稅消費連續三日破億元。
《經濟通通訊社22日專訊》

