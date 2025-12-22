2026年滬深股市休市安排公布，春節休市10天

根據中國證監會有關通知要求，滬、深交易所現將2026年部分節假日休市安排通知如下。
（一）元旦：1月1日（星期四）至1月3日（星期六）休市，1月5日（星期一）起照常開市。另外，1月4日（星期日）為周末休市。
（二）春節：2月15日（星期日）至2月23日（星期一）休市，2月24日（星期二）起照常開市。另外，2月14日（星期六）、2月28日（星期六）為周末休市。
（三）清明節：4月4日（星期六）至4月6日（星期一）休市，4月7日（星期二）起照常開市。
（四）勞動節：5月1日（星期五）至5月5日（星期二）休市，5月6日（星期三）起照常開市。另外，5月9日（星期六）為周末休市。
（五）端午節：6月19日（星期五）至6月21日（星期日）休市，6月22日（星期一）起照常開市。
（六）中秋節：9月25日（星期五）至9月27日（星期日）休市，9月28日（星期一）起照常開市。
（七）國慶節：10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常開市。另外，9月20日（星期日）、10月10日（星期六）為周末休市。
《經濟通通訊社22日專訊》
