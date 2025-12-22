《Ａ股行情》滬綜指高開0.26%返三千九，摩爾線程發布新一代GPU架構

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.26%報3900.53點，開盤即重返三千九關，深成指高開0.65%，創業板指開盤漲1.01%；海南自貿概念、有色金屬及半導體板塊盤初造好。



今日科技板塊值得留意，「國產GPU第一股」摩爾線程(滬:688795)周六（20日）發布新一代GPU架構「花港」，具備新一代指令集，算力密度提升50%，能效提升10倍，集成全精度端到端加速技術，支持10萬卡以上規模智算集群。摩爾線程又宣布，基於最新一代GPU架構「花港」的系列芯片「華山」、「廬山」，將於明年量產上市。



此外，英國《金融時報》引述知情人士報道稱，中國半導體製造商正從二級市場獲取零組件，以升級艾司摩爾(ASML)的深紫外(DUV)光刻機，並提升國內AI芯片的產量；雖然艾司摩爾受到限制、無法對這些機器進行升級，但中國公司會聘請第三方工程師來升級現有的DUV機。



而美國方面，有郵件顯示眾議院中國問題特設委員會的共和黨議員要求美國國防部將DeepSeek、國軒高科、宇樹科技、藥明康德以及另外13家公司列為中國軍工企業。將這些公司列入清單將明確表明這些公司與中國軍方合作，國防部不應與其簽訂合同。



另外，人行公布12月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，連續第七個月持穩，符合市場預期。人行今日進行673億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1309億元逆回購到期，即今日淨回籠636億元。本周公開市場將有4575億元逆回購到期。

