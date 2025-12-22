  • 會員
AH股新聞

22/12/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.64%，海南板塊掀漲停潮

　　滬深三大指數高開高走，滬綜指半日收升0.64%，報3915.20點，深成指升1.36%，創業板指漲1.8%。兩市半日成交11859億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加977億元或9%。個股升多跌少，滬深超330隻個股上漲。

　　從板塊來看，海南自貿概念集體爆發，海南機場(滬:600515)、海峽股份(深:002320)等近20股漲停。海南自由貿易港上周四（18日）正式啟動全島封關運作，三亞市商務局數據顯示，封關首日及翌日，三亞全市免稅銷售額分別為1.18億元和1.05億元。三亞今年免稅銷售額累計已突破200億元。

　　另外，光刻機板塊上漲逾3%。有外電消息指，內地半導體製造商正從二級市場獲取零組件，以升級ASML的深紫外(DUV)光刻機，並提升國內人工智能芯片和智能手機芯片的產量。半導體股同樣拉升，拓荊科技(滬:688072)漲近7%，中芯國際(滬:688981)升6.5%。

　　下跌方面，A影視院線集體回落，保險、銀行及IP經濟等板塊跌幅居前。
《經濟通通訊社22日專訊》

