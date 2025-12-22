《Ａ股行情》滬綜指收升0.69%，連升四日重返3900點，創業板指漲逾2%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滬深兩市成交額1.86萬億元，較前日增7%
▷ LPR連七月不變，海南自貿等板塊升，傳媒娛樂跌
滬深三大指數集體走強，滬綜指連升四日，今日重新站上3900點，最終收升0.69%，報3917.36點；深成指升1.47%，創業板指升2.23%。滬深兩市成交額1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量1361億元或7%。
人行公布12月貸款市場報價利率(LPR)連七月按兵不動，符合預期。分析人士表示，報價基礎持穩及銀行淨息差低位，LPR繼續持穩在意料之中；今年全年完成經濟增長目標已無壓力，年底前逆周期調節加力迫切性不高，貨幣政策仍保持較強定力，但明年一季度有加碼可能。
盤面上，海南自貿概念股集體拉升，中國中免(01880)(滬:601888)、海南發展(深:002163)等超20隻個股漲停。12月18日，海南自由貿易港全島封關運作正式啟動，免稅市場展現出強大活力。據三亞市商務局統計，封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元；12月19日至20日的銷售額分別為1.05億元和1.08億元，同比分別增長45.8%和47%。
半導體、光刻機概念走高，珂瑪科技(深:301611)漲停，上海新陽(深:300236)揚超15%。商業航天概念繼續強勢，高德紅外(深:002414)、特發信息(深:000070)等多股漲停。下跌方面，傳媒娛樂、中小銀行板塊跌幅居前。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4611.62
|+0.95
|上證指數
|3917.36
|+0.69
|7897.56
|深證成指
|13332.70
|+1.47
|10635.10
|創業板指
|3191.98
|+2.23
|科創50
|1335.25
|+2.04
|B股指數
|248.23
|+1.67
|1.48
|深證B指
|1264.29
|+0.27
|0.68
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇