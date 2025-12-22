  • 會員
AH股新聞

22/12/2025 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收升0.69%，連升四日重返3900點，創業板指漲逾2%

▷ 滬綜指連升四日收報3917.36點，創業板指漲2.23%
▷ 滬深兩市成交額1.86萬億元，較前日增7%
▷ LPR連七月不變，海南自貿等板塊升，傳媒娛樂跌

　　滬深三大指數集體走強，滬綜指連升四日，今日重新站上3900點，最終收升0.69%，報3917.36點；深成指升1.47%，創業板指升2.23%。滬深兩市成交額1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量1361億元或7%。　

　　人行公布12月貸款市場報價利率(LPR)連七月按兵不動，符合預期。分析人士表示，報價基礎持穩及銀行淨息差低位，LPR繼續持穩在意料之中；今年全年完成經濟增長目標已無壓力，年底前逆周期調節加力迫切性不高，貨幣政策仍保持較強定力，但明年一季度有加碼可能。

　　盤面上，海南自貿概念股集體拉升，中國中免(01880)(滬:601888)、海南發展(深:002163)等超20隻個股漲停。12月18日，海南自由貿易港全島封關運作正式啟動，免稅市場展現出強大活力。據三亞市商務局統計，封關首日，三亞全市免稅銷售額達1.18億元；12月19日至20日的銷售額分別為1.05億元和1.08億元，同比分別增長45.8%和47%。

　　半導體、光刻機概念走高，珂瑪科技(深:301611)漲停，上海新陽(深:300236)揚超15%。商業航天概念繼續強勢，高德紅外(深:002414)、特發信息(深:000070)等多股漲停。下跌方面，傳媒娛樂、中小銀行板塊跌幅居前。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004611.62+0.95　
上證指數3917.36+0.697897.56
深證成指13332.70+1.4710635.10
創業板指3191.98+2.23　
科創501335.25+2.04　
B股指數　248.23+1.671.48
深證B指1264.29+0.270.68

《經濟通通訊社22日專訊》

