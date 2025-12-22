  • 會員
22/12/2025 09:27

【人行操作】人行673億逆回購利率持平，淨回籠636億

　　人民銀行公布，今日進行673億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
　
　　公開市場今日有1309億元逆回購到期，即今日淨回籠636億元。

　　本周公開市場將有4575億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期1309億元、1353億元、468億元、883億元、562億元。此外，今日有1200億元國庫現金定存到期，周四(25日)將有3000億元MLF到期。
《經濟通通訊社22日專訊》

