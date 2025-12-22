北京北辰實業(00588)提名總會計師朱岩任第10屆董事會執董

北京北辰實業(00588)(滬:601588)公布，提名朱岩為第十屆董事會執行董事的候選人。有關委任須待股東批准後，方可作實。
該集團指，朱岩擔任其總會計師及董事會秘書，歷任北京金隅集團(02009)(滬:601992)水泥事業部副部長，河北太行水泥財務總監，北京金隅水泥經貿財務總監及冀東發展集團財務總監。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/12/2025 08:46
