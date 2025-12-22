《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(19日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|2385.83
|紫金礦業
|(601899)
|1686.55
|洛陽鉬業
|(603993)
|1554.86
|貴州茅台
|(600519)
|1444.05
|藥明康德
|(603259)
|1081.28
|江蘇銀行
|(600919)
|1073.61
|寒武紀
|(688256)
|1006.65
|華友鈷業
|(603799)
|922.10
|中國平安
|(601318)
|909.38
|瀾起科技
|(688008)
|846.85
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|2644.38
|陽光電源
|(300274)
|2608.62
|新易盛
|(300502)
|2589.18
|寧德時代
|(300750)
|2302.04
|天孚通信
|(300394)
|1525.41
|牧原股份
|(002714)
|1141.81
|美的集團
|(000333)
|1050.04
|鹽湖股份
|(000792)
|936.92
|比亞迪
|(002594)
|922.67
|立訊精密
|(002475)
|854.40
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
