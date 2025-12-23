  • 會員
AH股新聞

23/12/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》開始邁步？

　　港股自今年10月8日下跌以來，跌近兩月，調整或已七七八八，開始啟動跨年度行情。
　
　　要了解這個跨年度行情，可留意今周國內券商的推介，今日揀了四家證券商的分析建議，供大家參考。
　　
*中信建投：A股和全球股市共振上行*
　
　　當前市場仍處於窄幅震盪格局當中，隨著美聯儲局12月延續減息和中央經濟工作會議政策落地，市場中期政策和流動性預期已經明確。短期A股波動主要受外部環境影響，如美股AI泡沫疑慮和日本央行加息，目前美股AI核心公司股價已經企穩，日本央行加息落地後續影響有限，A股有望和全球股市一起共振上行。
　
　　從市場情緒角度進行分析，投資者情緒指數近期降至70以下水平，在本輪牛市中處於區間下沿，這也同樣反映出當前投資者悲觀情緒已經得到了一輪較為充分的反應，考慮到仍然偏高的槓桿資金情緒，預計投資者情緒也將小幅回升，帶動市場波動上行。
　
　　行業配置思路主要有三條主線:1、紅利價值，重點關注港股高股息、非銀、銀行等紅利和金融板塊。2、布局景氣，主要有有色（銀、銅、錫、鎢）、AI（液冷、光通訊）、新能源（儲能、固態電池）、創新藥等。3、主題熱點，海南（免稅）、核電、冰雪旅遊。
　
*中信證券：關注人民幣持續升值*
　
　　推動人民幣升值的因素逐漸增多，市場關注度也開始升溫，投資者要逐步適應在一個人民幣持續升值的環境下去做資產配置。從過去20年間7輪人民幣升值周期來看，匯率並不是主導行業配置的決定性因素。
　
　　然而，部分行業在持續升值預期形成的初期確實會有更好表現，市場可能會複製這樣的肌肉記憶，同時從成本收入分析來看，約19%的行業會因為升值帶來利潤率提升，這些行業也會逐步被投資者重視起來。此外，為抑制過快單邊升值趨勢而做出的政策應對，反而是影響行業配置的更重要因素。
　
　　行業配置上，在人民幣持續升值的背景下，可以關注短期肌肉記憶驅動、利潤率變化驅動以及政策變化驅動三條線索，我們在本期聚焦詳細梳理了潛在受益行業。
　
*招商證券：A股跨年行情拉開帷幕*
　
　　A股跨年行情加春季躁動或將拉開帷幕：多項訊號顯示，一輪經典的「跨年-春季」行情正在醞釀，並已徐徐拉開帷幕。一方面，2026年開年後各項工作有望提前發力，尤其是中央預算內投資有望加快落地；另一方面，當前已有重要機構投資者持續增持A500 ETF等寬基品種，為市場帶來穩定增量資金。風格方面，行情主線很可能聚焦以滬深300、上證50為代表的藍籌指數。
　
　　行業層面，應重點關注順周期相關品種，其中尤其值得關注的包括工業金屬、非銀金融、酒店航空。賽道層面，建議重點關注國產算力、商業航天和可控核聚變。
　
*中泰證券：券商、科技等板塊行情或超預期*
　
　　展望明年，上半年最重要的行情仍在春節前，券商、科技等板塊或出現結構性超預期。首先，近期將宣布的美聯儲局新主席提名大概率帶來全球寬鬆預期。其次，相對於年底機構的保收益降倉位動作，年初機構再配置或將導致資金回流，有望改善市場流動性與成交活躍度，大盤整體或有較強上行動力。同時，由於今年春節較晚且之後緊接著兩會，春節前市場對於消費、財政強刺激政策存在一定預期博弈空間，短期處於不可證偽階段。
　
*宇樹科技等重大IPO成催化劑*
　
　　另外，中金(滬:601995)復牌帶來的券商整合預期以及宇樹科技重大IPO上市等微觀事件，可能在特定時間點對非銀、科技等板塊形成階段性催化。當前市場已接近階段性底部區間，是布局明年上半年、尤其是春節前這一關鍵行情窗口的較優時點。
　
　　從配置方向看，科技板塊中的機械人、核電、商業航天，以及非銀金融板塊，仍有望成為春季行情的重要主線。相比之下，消費板塊更多體現為階段性、主題性的交易機會，可重點關注體育、文旅等服務型消費，以及醫療器械等受益於老齡化趨勢的細分方向。
　
　　上周四（18日）中港股市的V形反彈，可視為阿爺暗示的下支持位，恒指企26300點上三天可視為邁步走了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

