  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2025 08:12

《駐京專電》李強：謀劃一批能夠帶動全局的重大工程、項目、載體

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 李強主持國務院「十五五」規劃綱要草案編制會議
▷ 規劃聚焦高質量發展，謀劃重大工程、項目、載體
▷ 提出推動科技創新、回應民生關切政策方向

　　國務院總理李強主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議。李強表示，編制「十五五」規劃綱要是當前一項重要任務，要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目。謀劃一批能夠帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體，既為未來發展積聚新動能、培育競爭力，又為當前擴大內需、穩定經濟運行提供支撐。

*推動科技創新、加快培育新動能*

　　李強指出，目前《綱要草案》的編制已經有了較好基礎，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善工作。要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。致力於發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得突破性進展。

　　李強稱，要進一步明確任務舉措，圍繞「十五五」規劃建議明確的戰略任務做好細化實化工作，使規劃內容更加貼近發展需要。

　　要深入貫徹改革創新的要求，準確把握當前發展的階段性特征，克服路徑依賴，善於運用改革創新的辦法破解難題。堅持政策支持和改革創新並舉，聚焦打通體制機制上的堵點卡點，深入謀劃新政策新舉措，形成組合放大效應。要充分體現民生溫度，回應社會關切，推出一批惠民生暖民心的重大政策和項目，切實解決群眾急難愁盼問題。找準改善民生和擴大內需的結合點，在增進民生福祉中培育新的經濟增長點。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區