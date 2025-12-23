《駐京專電》李強：謀劃一批能夠帶動全局的重大工程、項目、載體

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國務院總理李強主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議。李強表示，編制「十五五」規劃綱要是當前一項重要任務，要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目。謀劃一批能夠帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體，既為未來發展積聚新動能、培育競爭力，又為當前擴大內需、穩定經濟運行提供支撐。



*推動科技創新、加快培育新動能*



李強指出，目前《綱要草案》的編制已經有了較好基礎，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善工作。要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。致力於發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得突破性進展。



李強稱，要進一步明確任務舉措，圍繞「十五五」規劃建議明確的戰略任務做好細化實化工作，使規劃內容更加貼近發展需要。



要深入貫徹改革創新的要求，準確把握當前發展的階段性特征，克服路徑依賴，善於運用改革創新的辦法破解難題。堅持政策支持和改革創新並舉，聚焦打通體制機制上的堵點卡點，深入謀劃新政策新舉措，形成組合放大效應。要充分體現民生溫度，回應社會關切，推出一批惠民生暖民心的重大政策和項目，切實解決群眾急難愁盼問題。找準改善民生和擴大內需的結合點，在增進民生福祉中培育新的經濟增長點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》