貨幣攻略
AH股新聞

23/12/2025 08:46

《駐京專電》商務部：已對民用晶片出口予豁免，聞泰與安世荷蘭上周舉行首輪協商

　　中國商務部新聞發言人昨晚就安世半導體問題表示，中國政府本著對全球半導體產供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的晶片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造了必要條件，同時督促企業盡快通過協商解決內部糾紛。

*聞泰科技與安世荷蘭的負責人上周舉行了首輪協商*

　　對於近期有媒體報道稱，安世東莞廠的晶圓庫存目前處於較低水平，開始導致包括在中國的中外汽車製造商出現晶片短缺。商務部新聞發言人回應，據了解，聞泰科技與安世荷蘭的負責人上周舉行了首輪協商，就各自關注的問題進行了解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，切實恢復全球半導體產供鏈。

*籲荷蘭政府應立即撤銷行政令*

　　發言人再次重申，安世半導體問題的根源是荷蘭政府對企業經營的不當行政干預引起的。中國有句古話，解鈴還須繫鈴人，要想徹底消除全球相關企業對晶片短缺的擔憂，荷蘭政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，盡快恢復包括在中國的中外汽車製造商晶片供應，為恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定做出荷方應盡之義。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

【你點睇？】本港男女比例嚴重失衡，有婚配公司認為女士應當放寬擇偶要求，否則或「渴死」。你是否認同？► 立即投票

