23/12/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行面向個人推出信用修復政策

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 人行2026年推個人信用修復政策，覆蓋1萬元以下已還清逾期記錄
▷ 中央軍委22日晉升楊志斌、韓勝延為上將
▷ 國務院啟動「十五五」規劃綱要草案編制工作

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。習近平向晉升上將軍銜的東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延頒發命令狀，表示祝賀。

以信築梁，公募改革回應「獲得感」之問
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
36.96萬億元！截至2025年10月底，中國公募基金管理規模再創新高。數以億計的投資者用真金白銀托舉起具有全球影響力的資產管理市場。「公募基金行業要真正建立穩固的投資者信任，需要在產品端、投研端、銷售端與客戶服務等多個環節協同發力，讓長期價值回歸行業核心。」一位第三方評價機構人士說。

深耕量化「指數+」投資，博道基金打造工具化產品新標桿
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在中國公募基金行業快速發展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差異化發展之路。比如博道基金，自2018年發行首隻公募量化產品以來，其「指數+」系列已逐漸成為公募量化投資領域的一支重要力量。


《上海證券報》

中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。

不區分貸款機構、貸款類型，人行面向個人推出信用修復政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年1月1日起，中國人民銀行將實施一次性信用修復政策。對於部分已還清欠款的違約者，征信記錄「一朝逾期、展示五年」的情況將有所改變。政策明確對滿足一定條件的個人信貸逾期信息，在金融信用信息基礎數據庫中不再展示。本次政策適用時間覆蓋2020年年初至2025年年底，適用范圍覆蓋所有已經還清的、單筆金額在1萬元以下的逾期記錄。

新華國際傳播指數平台正式上線
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新華國際傳播指數平台22日正式上線。該平台是一個實時監測、智能分析國際傳播效能的綜合性技術平台，具有數據監測、效果評估、態勢研判、決策輔助、專題定制、智能問答等多種功能。


《證券時報》

中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。

李強主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，深入研究《綱要草案》編制工作。李強說，編制「十五五」規劃綱要是當前一項重要任務，習近平總書記在中央經濟工作會議上對做好規劃綱要編制工作提出明確要求，我們要深入學習領會、認真貫徹落實，進一步做好《綱要草案》編制工作。

破除定價「黑箱」，保障消費公平
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，國家發展改革委、市場監管總局、國家網信辦聯合發布《互聯網平台價格行為規則》，以29條細化要求為平台及經營者劃定價格行為紅線，為消費者權益保護和消費公平築牢制度屏障。

